Fiorentina, ecco Cabral: il bomber già in città, venerdì le visite

IL RINFORZO

Il centravanti brasiliano arriva dal Basilea per 14,5 milioni di euro più 1,5 di bonus

In attesa di completare la cessione di Vlahovic alla Juve, la Fiorentina volta pagina e si prepara ad accogliere Arthur Cabral dopo gli acquisti di Piatek e Ikoné. L'attaccante brasiliano è già sbarcato in città e venerdì si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di mettere tutto nero su bianco e iniziare la sua nuova avventura con la Viola. Classe 1998, Cabral arriva dal Basilea per 14,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Getty Images

Anche se l'addio a Vlahovic non è ancora ufficiale, a Firenze dunque non si perde tempo e si pensa già al futuro. La Viola ha infatti piazzato la stretta definitiva per mettere le mani sul cartellino di Cabral, convocando il giocatore per le visite e la firma. Mossa che a breve regalerà a Italiano il suo nuovo bomber.

In questa stagione il 23enne brasiliano ha fatto registrare grandi numeri con la maglia del Basilea: tra campionato svizzero e Conference League sono già 27 le reti in 31 presenze. Anche nelle ultime due stagioni di campionato è sempre andato in doppia cifra realizzando rispettivamente 14 e 18 gol. La valutazione del Basilea era di 18 milioni di euro, la Fiorentina ha voluto accontentare il club elvetico tra parte fissa e bonus.