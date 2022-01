Fiorentina, è arrivato Piatek: vestirà la maglia numero 19

Krzysztof Piatek è tornato in Italia: l'attaccante polacco ha scelto le ambizioni europee della Fiorentina che con una serie di post social ha documentato l'arrivo a Firenze, in realtà di ieri pomeriggio. L'ex Genoa e Milan arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e ricoprirà il ruolo di vice-Vlahovic. Il giocatore, che ha già effettuato le visite mediche, attende solo l'annuncio ufficiale dopo la firma sul contratto con i viola: vestirà la maglia numero 19.

