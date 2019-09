Sulle pagine de La Nazione si parla del rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina: secondo il quotidiano, il prolungamento del centrocampista avrà la priorità rispetto a tutti quelli degli altri giovani visto che la scadenza è vicina (2021) e che la cifra che guadagnerà sarà di tutto rispetto. Quello che entro la metà di ottobre firmerà Castrovilli sarà un contratto fino al 2024 articolato, con uno stipendio di partenza raddoppiato rispetto a quello attuale (400mila euro) ma che andrà a crescere di anno in anno, anche in base alle prestazioni e al raggiungimento di alcuni bonus. Non sarà prevista alcuna clausola rescissoria.