Fiorentina, spazzati i dubbi su Gudmundsson: sarà riscattato

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da problemi fisici e vicende extra campo, Albert Gudmundsson è tornato a fare la differenza. Il futuro dell'ex Genoa, nei mesi in cui le prestazioni non arrivavano, è stato a lungo in bilico: la Fiorentina non era del tutto convinta di investire 17 milioni per il riscatto dell'islandese. Dubbi letteralmente spazzati via dal rendimento del 10 che da inizio marzo è andato in rete per tre volte contro Napoli, Juventus e Panathinaikos. Il feeling con la il mondo Fiorentina cresce giorno dopo giorno dopo un avvio stentato e mister Palladino è soddisfatto del salto di qualità degli ultimi: il futuro di Gudmundsson, come scrive la Gazzetta dello Sport, sarà in Viola.