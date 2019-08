Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina dopo aver incassato il no dell'Inter per Matteo Politano e non trovando l'apertura del Sassuolo per Domenico Berardi, ha deciso di provarci per l'esterno destro di piede sinistro di proprietà dello Sporting Lisbona Raphinha (classe '96). Il giocatore ha una valutazione alta, ma Pradè e Barone stanno cercando la soluzione migliore per ottenere il via libera dal club portoghese.