Fiorentina, pronto un milione di euro per un classe 2010

Cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, Beldenti è alto un metro e 85 e abbina personalità, affidabilità e ottime doti tecniche, rivelandosi utile anche in fase d'impostazione. In questa stagione ha collezionato 15 presenze con la Primavera dei biancoazzurri, affrontando anche giocatori di cinque anni più grandi. Le buone prestazioni con le giovanili gli hanno inoltre consentito di assaporare l'ambiente della prima squadra, con Eugenio Corini che l'ha convocato per le sei partite di playoff contro Casarano, Salernitana e Ascoli.

