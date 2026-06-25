Fiorentina, pronto un milione di euro per un classe 2010

In questa stagione Dennis Beldenti è stato protagonista con la Primavera delle Rondinelle

25 Giu 2026 - 12:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

La Fiorentina è pronta a siglare un colpo di grande prospettiva, assicurandosi uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. I Viola stanno definendo in queste ore l'acquisto di Dennis Beldenti, difensore classe 2010 del Brescia, per un'operazione del valore complessivo di circa un milione di euro. Il Ds Fabio Paratici è riuscito a strapparlo alla concorrenza di Parma, Milan e Como. A Firenze dovrebbe essere inserito nella formazione Primavera e potrebbe trovare il fratello Samuel, classe 2008, quest'anno protagonista con l'Under 18 viola.

Chi è Beldenti?

 Cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, Beldenti è alto un metro e 85 e abbina personalità, affidabilità e ottime doti tecniche, rivelandosi utile anche in fase d'impostazione. In questa stagione ha collezionato 15 presenze con la Primavera dei biancoazzurri, affrontando anche giocatori di cinque anni più grandi. Le buone prestazioni con le giovanili gli hanno inoltre consentito di assaporare l'ambiente della prima squadra, con Eugenio Corini che l'ha convocato per le sei partite di playoff contro CasaranoSalernitana e Ascoli.
 

fiorentina
brescia

Ultimi video

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

01:20
Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

00:41
I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

02:35
Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

01:33
Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

01:48
Hjulmand in Serie A?

Hjulmand può tornare in Serie A

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

01:22
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho ancora in Italia!

01:29
Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

1. Marco Palestra: 55 milioni (Chelsea) *non ufficiale

Palestra è solo l'ultima: con i Percassi registrati quasi 800 milioni di plusvalenze

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Diego Coppola
13:00
Calciomercato Lazio: si pensa a Coppola per il dopo Romagnoli
12:41
Fiorentina, pronto un milione di euro per un classe 2010
Mario Gila
10:38
Gila-Napoli, trattativa complicata: l’Atalanta può chiudere subito
01:28
Juve, Lee Kang-in verso l'Atletico Madrid: c'è l'intesa
22:40
Rios può lasciare il Benfica: ci pensano due big di Serie A