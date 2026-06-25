Fiorentina, pronto un milione di euro per un classe 2010

La Fiorentina è pronta a siglare un colpo di grande prospettiva, assicurandosi uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. I Viola stanno definendo in queste ore l'acquisto di Dennis Beldenti, difensore classe 2010 del Brescia, per un'operazione del valore complessivo di circa un milione di euro. Il Ds Fabio Paratici è riuscito a strapparlo alla concorrenza di Parma, Milan e Como. A Firenze dovrebbe essere inserito nella formazione Primavera e potrebbe trovare il fratello Samuel, classe 2008, quest'anno protagonista con l'Under 18 viola.
Chi è Beldenti?
Cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, Beldenti è alto un metro e 85 e abbina personalità, affidabilità e ottime doti tecniche, rivelandosi utile anche in fase d'impostazione. In questa stagione ha collezionato 15 presenze con la Primavera dei biancoazzurri, affrontando anche giocatori di cinque anni più grandi. Le buone prestazioni con le giovanili gli hanno inoltre consentito di assaporare l'ambiente della prima squadra, con Eugenio Corini che l'ha convocato per le sei partite di playoff contro Casarano, Salernitana e Ascoli.