Fiorentina, per la fascia spunta il nome di Udogie. Ruggeri l'alternativa

La Fiorentina è pronta a rivoluzionare la fascia sinistra. Robin Gosens sarebbe vicino a dire addio ai viola e il ds Paratici è già al lavoro per individuare il sostituto. Il grande sogno è Destiny Udogie, esterno che il dirigente conosce bene dai tempi del Tottenham. Paratici avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con gli Spurs, che però sparano alto: per il cartellino del classe 2002 servono tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra al momento proibitiva per le casse della Fiorentina.