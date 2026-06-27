Fiorentina, per la fascia spunta il nome di Udogie. Ruggeri l'alternativa

La Fiorentina è pronta a rivoluzionare la fascia sinistra. Robin Gosens sarebbe vicino a dire addio ai viola e il ds Paratici è già al lavoro per individuare il sostituto. Il grande sogno è Destiny Udogie, esterno che il dirigente conosce bene dai tempi del Tottenham. Paratici avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con gli Spurs, che però sparano alto: per il cartellino del classe 2002 servono tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra al momento proibitiva per le casse della Fiorentina.
Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, il club valuta come alternativa Matteo Ruggeri. L'ex Atalanta è al centro di diverse voci di mercato e gradirebbe anche il ritorno in Italia. In questo caso, l'operazione potrebbe essere più fattibile, visto che l'Atletico Madrid chiederebbe 25 milioni di euro.