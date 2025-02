L'ennesimo ko, questa volta con il Verona, ha messo nuovamente in dubbio la posizione di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina. I prossimi quattro match in programma, ossia quelli contro Lecce, Panathinaikos, Napoli e Juventus, fa sapere Nicolò Schira, saranno decisivi per il futuro del tecnico dalle origini napoletane.