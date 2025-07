La Fiorentina continua a essere alla ricerca di un centrocampista e a lavorare alacremente per Sohm del Parma, ma negli ultimi giorni sta sondando anche piste alternative e tra queste, secondo il Corriere dello Sport, c'è anche quella che porta a Hans Nicolussi Caviglia. Per il regista del Venezia servono circa 10 milioni di euro, una cifra decisamente più contenuta rispetto ai 20 che i gialloblù chiedono per lo svizzero.