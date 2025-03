Fiorentina, la clausola di Kean valida solo per 15 giorni

È l'uomo del momento. Moise Kean continua a stupire sia in Serie A che con la maglia della Nazionale e l'interesse introno al suo nome in chiave mercato continua a crescere. La Fiorentina la scorsa estate l'ha comprato, tra le critiche, dalla Juventus per una cifra intorno ai 14 milioni di euro. Oggi l'operazione viene vista sotto tutt'altra luce: il classe 2000 continua a far crescere il suo valore a suon di gol e oggi la clausola rescissoria nel suo contratto fissata a 52 milioni non sembra più così proibitiva. Secondo quanto raccolto da TMW ci sarebbero infatti diversi club inglesi sulle sue tracce, ma la clausola non sarà disponibile per tutta la finestra di mercato: Kean potrà essere acquistato per 52 milioni di euro soltanto dall'1 al 15 luglio.