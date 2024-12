Michael Kayode potrebbe lasciare la Fiorentina nella finestra invernale del mercato. Sia il giocatore, sia il club non vogliono trascorrere altri mesi senza che il difensore veda il campo e per questo si sta pensando a un prestito con diritto di riscatto. Il suo cartellino viene valutato 15/20 milioni di euro e le pretendenti potrebbero essere anche fuori dall'Italia, in particolare in Premier League.