Mercato

Fiorentina, il retroscena di Gosens: "L'Atalanta mi ha cercato"

08 Set 2025 - 10:25

Nell'intervista rilasciata all'edizione odierna del Corriere Fiorentino, Robin Gosens ha raccontato un importante retroscena di mercato legato a una sua ex squadra, l'Atalanta. Queste le parole dell'esterno della Viola: "Mi hanno chiamato e fatto sapere dell'interesse. Non nego di averci pensato perché Firenze per me ormai è casa, ma anche Bergamo lo è. Lì ho passato anni bellissimi e alla città mi lega il periodo tremendo del Covid: è un rapporto che va oltre lo sport e che rimarrà per sempre. Proprio per questi sentimenti contrastanti ho detto subito che avrei lasciato carta bianca ai club. Quando la Fiorentina mi ha detto 'no chance' di andar via sono stato felicissimo di rimanere". 

