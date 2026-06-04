Fiorentina, Grosso vuole un fedelissimo: Thorstvedt nel mirino

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso inizia a prendere forma. In attesa di tutte le ufficialità del caso, l'ormai ex tecnico del Sassuolo studia i possibili rinforzi e guarda proprio in casa dei neroverdi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i viola avrebbero messo nel mirino Kristian Thorstvedt, valutato dagli emiliani tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il norvegese era già stato seguito negli anni scorsi e sarebbe una buona soluzione per il nuovo centrocampo della Fiorentina. Il contratto del classe '99 scade nel 2027 e il rinnovo sembra ora in stallo.