Fiorentina, Grosso vuole un fedelissimo: Thorstvedt nel mirino

04 Giu 2026 - 11:31
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© italyphotopress

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La nuova Fiorentina di Fabio Grosso inizia a prendere forma. In attesa di tutte le ufficialità del caso, l'ormai ex tecnico del Sassuolo studia i possibili rinforzi e guarda proprio in casa dei neroverdi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i viola avrebbero messo nel mirino Kristian Thorstvedt, valutato dagli emiliani tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il norvegese era già stato seguito negli anni scorsi e sarebbe una buona soluzione per il nuovo centrocampo della Fiorentina. Il contratto del classe '99 scade nel 2027 e il rinnovo sembra ora in stallo. 

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