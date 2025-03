Fiorentina-Folorunsho: l'operazione nasce a dicembre

"Voleva avere più spazio", con questa motivazione Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha spiegato ai microfoni di TuttoMercatoWeb la genesi del trasferimento di Folorunsho alla Fiorentina: "A Napoli si gioca una partita a settimana e con quei campioni davanti non riusciva a trovare la continuità degli anni precedenti, quella che l'ha portato alla ribalta e agli Europei. Premeva per un club comunque importante, come la Fiorentina, ma perché trovasse continuità". Poi il procuratore rivela il retroscena sull'affare: "L'operazione è nata a fine dicembre, dopo tempo che ne parlavo con Pradè e Goretti".