La sfida al Lecce di venerdì rischia di essere cruciale per il futuro di Raffaele Palladino alla Fiorentina. Dal club viola filtra fiducia, scrive Tuttosport, ma non sono ammessi altri passi falsi. A partire dal match con i salentini: il ritmo da montagne russe dell'ultimo periodo ha creato un certo malumore. E adesso anche il sesto posto in classifica è a forte rischio.