Il Bologna ufficializza il secondo acquisto dell'estate, Amondarain

29 Lug 2026 - 18:24
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Il Bologna ufficializza il secondo acquisto dell'estate. Dopo Alhassane, è il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dall'Estudiantes di La Plata. Il giocatore arriva a titolo definitio per circa 9,5 milioni più 2 di bonus con contratto in scadenza al 30 giugno 2030 con opzione di estensione da parte del club fino al 2031: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mikel Amondarain". Amondarain sarà il diciassettesimo calciatore argentino della storia rossoblù e nell'ultima stagione ha conquistato il torneo di clausura argentino con l'Estudiantes.

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