La Fiorentina vuole tenersi pronta per l'arrivo di Stefano Pioli e, al suo ritorno in viola, vorrebbe fare un regalo in attacco. Per questo motivo il club toscano sarebbe entrato in contatto con gli agenti di Fotis Ioannidis, tuttavia il Panathinaikos avrebbe chiesto venti milioni rispetto ai 10-12 proposti dalla Fiorentina come spiegato da Corriere dello Sport.