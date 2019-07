Federico Chiesa ha parlato del proprio futuro a Class CNBC: "Ringrazio Commisso per questa bellissima esperienza, sembra di essere in Batman. Sono contento di essere qui e ringrazio davvero il presidente. Siamo pronti per la partita di domani. Ho fatto una preparazione diversa dai miei compagni ma sono a disposizione del mister. La maglia è veramente bella ed è migliorata anche a livello tecnico rispetto all’anno scorso. Futuro? Penso ad allenarmi e a tornare in forma al 100%. Poi parleremo ma non ci sono problemi. Affronteremo tutto come una famiglia, come ha detto Commisso. Ogni decisione è rimandata".