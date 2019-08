Nuova avventura per Martin Caceres: è ufficiale, infatti, il suo arrivo alla Fiorentina. Per il 32enne difensore uruguaiano, che approda in viola da svincolato dopo aver partecipato alla Copa America con la Celeste quest'estate, è la quarta avventura in Serie A: ha già indossato le maglie di Juventus, Verona e Lazio.