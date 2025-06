Fiorentina, attesa per gli arrivi di Fazzini e Viti

E' attesa nelle prossime ore l'ufficialità da parte della Fiorentina dell'acquisto di Jacopo Fazzini reduce dall'Europeo Under 21. Il centrocampista classe 2003 proveniente dall'Empoli approderà in viola a titolo definitivo per 9 milioni di euro più uno di bonus e firmerà un contratto di cinque anni. Anche un altro ex dell'Empoli attualmente in forza al Nizza, il difensore Mattia Viti, è atteso in questi giorni a Firenze per sottoporsi alle visite e definire il suo passaggio al club del presidente Commisso per una cifra sui 5 milioni e una percentuale della futura rivendita. Tra i giocatori seguiti dalla Fiorentina anche altri due talenti italiani, i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, il primo in scadenza con l'Inter, il secondo legato al club nerazzurro fino al 2030. Intanto il club viola sta discutendo con il Genoa per Albert Gudmundsson: i termini del riscatto definitivo a 17 milioni scadranno domani entro mezzanotte, si cercano soluzioni per definire il futuro dell'attaccante islandese che potrebbe giocare ancora a Firenze oppure altrove, anche all'estero.