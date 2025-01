Napoli e Fiorentina hanno raggiunto un accordo per Folorunsho. Il centrocampista classe 1998 si trasferirà in viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Giovedì - come riferisce Sky Sport - l'arrivo a Firenze e venerdì mattina si sottoporrà alle visite mediche.