Filo diretto Miami-Milano: Dybala ha detto sì all'Inter, countdown per la firma

JOYA NERAZZURRA

Restano pochi dettagli da limare ma le parti contano di ratificare il tutto nel giro di una settimana

Paulo Dybala ha seguito tutto da Miami, dove si trova in vacanza assieme alla compagna, facendosi ovviamente aggiornare dal fido Antun. Nessuna sorpresa, tutto più o meno come previsto, comprese anche le schermaglie verbali di cui si vocifera, normale gioco delle parti in qualsiasi trattativa. Ma d'altra parte, cosa l'Inter fosse pronta a offrire già gli era noto da giorni, se non settimane. Quella di ieri nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione è stata in fondo una sorta di show-down a beneficio di telecamere e cronisti. Il sì dell'argentino è convinto, la firma - tutti ne sono certi - arriverà così a breve. Una settimana e tutto sarà ratificato. Poi resterà da scegliere solo il suo nuovo numero di maglia. Quella nerazzurra. © afp

Lo stipendio base dovrebbe essere di 6 milioni netti a stagione, più bonus per arrivare fino a quota 7 di cui una buona parte facilmente raggiungibili così da soddisfare, se non proprio in pieno, le richieste di Antun. Anche questo, d'altra parte, rientra tra i normali compromessi di ogni qualsiasi trattativa. Un margine di trattativa c'è ancora sulla durata dell'accordo, c'è da trovare la quadra tra il quadriennale o il triennale con opzione per il quarto anno. Anche per quanto riguarda l'eventuale bonus alla firma - pratica in uso nel caso di accordi con giocatori svincolati - c'è da limare qualcosa. Ma, come detto, il più è fatto. O meglio, tutto è oggi alla luce del sole dopo i contatti delle scorse settimane. Ancora una e l'accordo sarà ratificato. Ciò che conta, ora, è che Dybala ha sposato al cento percento il progetto Inter.