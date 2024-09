FIFA, calciomercato 2024 da record: oltre 6,4 miliardi di dollari spesi per 11mila trasferimenti

IL REPORT

Il report della federazione internazionale conferma anche la crescita del movimento calcistico femminile

La Fifa ha pubblicato il suo International Transfer Snapshot (1 giugno - 2 settembre 2024), un'analisi dell'attività di trasferimento dei giocatori internazionali durante la finestra di mercato di metà anno 2024, che rivela una serie di cifre da record sia nel calcio maschile che in quello femminile. Per la prima volta il report è stato pubblicato su una nuova piattaforma dinamica e coinvolgente, che fornisce un'analisi approfondita della più recente finestra di mercato del calcio internazionale. La Divisione Legal & Compliance della Fifa, dopo il suo recente trasferimento a Miami, ha gestito con successo tutti i trasferimenti all'interno di questa importante finestra.

"Siamo lieti di presentare questo rapporto dinamico, che è stato prodotto dal nostro team a Miami e fornisce una comprensione unica delle dinamiche chiave della finestra di mercato di metà anno", ha dichiarato Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della Fifa. "Abbiamo appena concluso una finestra molto intensa che, tra l'altro, ha confermato il costante sviluppo dei trasferimenti nel calcio femminile. Le tendenze attuali evidenziano anche l'importanza di migliorare continuamente il quadro normativo del sistema dei trasferimenti", ha aggiunto in un comunicato.

Nel calcio professionistico maschile, un totale di oltre 6,4 miliardi di dollari è stato speso per le commissioni di trasferimento, che è il secondo importo più alto di sempre. Oltre 10.900 trasferimenti internazionali sono stati registrati nel calcio professionistico maschile in tutto il mondo, un record di tutti i tempi. I club inglesi l'hanno fatta da padroni nella finestra di metà anno del 2024, con una spesa superiore a 1,6 miliardi di dollari. Il maggior numero di trasferimenti in entrata è stato completato dai club dell'Inghilterra, seguiti dai club del Brasile e del Portogallo.

Nel calcio professionistico femminile, 6,8 milioni di dollari sono stati spesi per i trasferimenti internazionali, più del doppio dell'importo speso nella precedente finestra di metà anno. Inoltre, nel calcio professionistico femminile di tutto il mondo sono stati registrati oltre 1.100 trasferimenti internazionali, un nuovo record e un aumento di oltre il 30% rispetto alla finestra di metà anno del 2023. A gennaio 2025 la Fifa pubblicherà un'analisi approfondita delle caratteristiche dei trasferimenti internazionali conclusi nel corso dell'anno solare 2024.