Oltre 5,5 milioni è la cifra che incassera' la Sampdoria per la cessione conclusa dallo Sporting Lisbona del centrocampista portoghese 25enne Bruno Fernandes al Manchester United per 62 milioni. La percentuale sulla rivendita era stata fissata nell'estate del 2017 quando il giocatore salutò i blucerchiati per passare allo Sporting per oltre 10 milioni.