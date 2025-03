Filip Kostic ha convinto Josè Mourinho, che vorrebbe tenerlo con sé al Fenerbahce. Per questo il club turco potrebbe presto chiamare al tavolo delle trattative la Juventus per trasformare l'attuale prestito fino alla fine della stagione in un acquisto a titolo definitivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui i bianconeri per la cessione potrebbero incassare 5-6 milioni fissi più bonus.