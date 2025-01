Fazzini, Empoli: "Trattiva arenata e difficile con la Lazio"

Roberto Gemmi, dirigente dell'Empoli, ha fatto il punto della situazione su Jacopo Fazzini. "Discorso chiuso con la Lazio? Non c'è mai nulla di chiuso nel calciomercato - ha spiegato a Sky Sport -. La trattativa però ora mi sembra un po' arenata e difficile. Non dipende solo da noi, le negoziazioni sono su ambo i lati". "L'offerta del Napoli? Anche il Napoli ha avuto interesse per un periodo e fatto un'offerta un po' più alta ma sulla quale non siamo mai entrati nello specifico. Non c'era un differenziale importante, il calciatore poi preferiva andare alla Lazio che al Napoli", ha aggiunto.