Il centrocampista ex Inter Christian Eriksen non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2025 con il Manchester United, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Il danese potrà dunque firmare a zero per un'altra squadra. Non in Italia però dove, a causa del defibrillatore sottocutaneo che ha nel petto, non potrà più giocare.