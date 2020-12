Eriksen, dove vai? A Parigi per ritrovare il suo mentore Pochettino

L'IPOTESI

A Parigi per ritrovare la felicità. La città dell'amore per far rinascere un rapporto (di lavoro): Christian Eriksen e Pochettino potrebbero ritrovarsi al Psg già a gennaio. Marotta ha detto chiaramente che il centrocampista danese lascerà l'Inter e ora che il suo mentore è il favorito per succedere a Tuchel sulla panchina dei francesi, la destinazione sotto la Tour Eiffel diventa la più accreditata.

I due al Tottenham hanno costruito insieme le loro fortune. Il classe 1992 è stato uno dei senatori degli Spurs e a Londra è stato in assoluto il calciatore più schierato in carriera dallo stesso allenatore argentino: 255 presenze in sei stagioni trascorse insieme, un totale di 20.783 minuti complessivi. Leonardo ha già da qualche settimana messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro e ora potrebbe essere il regalo perfetto da mettere sotto l'albero per il nuovo tecnico. L'Inter, in cambio, potrebbe ricevere Paredes.