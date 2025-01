Jacopo Fazzini non prenderà parte alla sfida tra Venezia e Empoli. Lo ha svelato in conferenza stampa Roberto D'Aversa, tecnico dei toscani: "Ho bisogno di gente motivata e convinta per andare a provare a fare risultato in questo scontro diretto". Dietro alla scelta le trattative in corso con Lazio e Napoli per la cessione del centrocampista.