Empoli, Corsi: "Fazzini-Lazio? Se le cose stanno così rimane da noi"

La trattativa che avrebbe dovuto portare Jacopo Fazzini alla Lazio starebbe vivendo una brusca frenata. A confermarlo è il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi che ha rispedito al mittente la richiesta della formazione biancoceleste. "Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene? Guardi, io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo...". ha spiegato Corsi in un'intervista al portale LaLazio.com -. Sono rimasto basito dal fatto che un giocatore non venga a giocare la partita e non si alleni anche per questa situazione".