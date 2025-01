El Nacional: Milan, offerta al Barcellona per Frenkie De Jong

Non solo attaccante e difensore, secondo quanto riportano in Spagna il Milan cerca anche un centrocampista e guarda in casa Barcellona. Nel mirino ci sarebbe Frenkie De Jong e secondo quanto riportato da El Nacional, il club rossonero avrebbe presentato al direttore sportivo blaugrana Deco una proposta da 25 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere altri 10 milioni di euro di bonus legati a presenze e obiettivi di squadra. Offerta per ora respinta dai catalani, che vorrebbero almeno 45 milioni di euro.