Eintracht, trovato l'accordo per il riscatto di un ex Roma

Era arrivato nella Capitale con grandi attese, poi per però il suo destino è stato simile a molti altri giocatori che negli ultimi anni, come lui, hanno solcato la fascia destra della Roma: Rasmus Kristensen in giallorosso non ha avuto particolari occasioni per mettersi in mostra, contrariamente a quanto sta accadendo all'Eintracht di Francoforte. Arrivato in Germania in prestito dal Leeds, il 28enne danese è stato uno dei protagonisti dell'ottima stagione dei rossoneri che, per il momento, li vede terzi in Bundesliga e nei quarti di finale di Europa League. Per questo, secondo quanto scrive The Athletic, l'Eintracht ha trovato un accordo con il Leeds per il trasferimento a titolo definitivo di Kristensen: 6 milioni più bonus che, se raggiunti, potrebbero far lievitare la cifra fino a 9.