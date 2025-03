Arda Guler vorrebbe giocare di più e per questo l'Eintracht Francoforte avrebbe messo gli occhi su di lui. Queste le parole di Ancelotti, allenatore del Real Madrid, al riguardo: "Chi ha dei dubbi venga a parlarne con me. C'è un caso Guler? Non è ancora venuto a trovarmi, ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi della migliore squadra del mondo".