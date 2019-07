Dzeko, il messaggio della moglie a Roma: "Home sweet home"

Mentre la Roma e l'Inter continuano a trattare per Dzeko, la moglie del bosniaco su Instagram conferma il proprio amore per la Capitale con una storia nella quale si vede il centravanti, insieme ai due figli, mentre passeggia vicino alla sua casa a Casal Palocco. "Home sweet home" scrive

Amra Silajdzic. Parole che non sono passate inosservate e che potrebbero anche essere interpretate come una manifestazione della sua volontà di restare a Roma. E in molti, a tal proposito, ricordano il peso che ebbe la moglie nel gennaio 2018, quando Dzeko rifiutò la destinazione Chelsea...