Dzeko-Fenerbahce, tutto fatto: pronto un biennale da 15 mln

CIAO INTER

Manca soltanto l'annuncio ufficiale. L'attaccante bosniaco lascia l'Inter dopo due anni

© Getty Images C'erano soltanto da limare i dettagli per chiudere l'accordo, dopo il primo giorno di colloqui a Istanbul tra il suo agente Alessandro Lucci e il Fenerbahce. Ora è tutto fatto per il passaggio al club turco di Edin Dzeko, in scadenza di contratto con l'Inter il 30 giugno. L'attaccante bosniaco a 37 anni ripartirà dunque dalla Turchia dopo due anni in maglia nerazzurra: sottoscriverà un ricco contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più un milione di bonus e 5 milioni di euro come premio alla firma. Manca soltanto l'annuncio ufficiale.

A 37 anni Dzeko si assicura un ricco contratto, dal canto suo il Fenerbahce potrà contare su un giocatore non ancora sazio e in grado di garantire gol e tanto lavoro per la squadra, come ha fatto nella sua lunga e prolifica carriera.