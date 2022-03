Dybala, niente Barcellona: per Xavi è "sopravvalutato"

BOCCIATURA BLAUGRANA

El Nacional chiude le porte alla Joya in blaugrana: per l'argentino restano vive le piste Inter e Atletico Madrid

Dalla Spagna arriva una nuova "bocciatura" per Paulo Dybala. Dopo la fumata nera sul rinnovo con la Juve, per l'attaccante argentino sarebbe arrivato anche il no del Barcellona. Secondo quanto riporta El Nazional, a mettere il veto sulla Joya sarebbe stata la ferma presa di posizione di Xavi. Stando al quotidiano catalano, il tecnico blaugrana considerebbe "Dybala sopravvalutato e non funzionale al suo progetto tattico". Getty Images

Considerazioni che, nonostante l'ottimo rapporto del giocatore col presidente Laporta, di fatto chiuderebbero in maniera definitiva la porte del Barcellona a Paulo, su cui in Spagna a questo punto resterebbe soltanto l'Atletico Madrid. Anche il Real Madrid, infatti, non avrebbe mostrato alcun interesse per la punta respingendo al mittente le chiamate esplorative del procuratore della numero dieci bianconero.

Chiamate che in maniera diversa proseguono anche in Italia e in Inghilterra. In Serie A per Paulo resta sempre viva l'ipotesi Inter, ma tutti i discorsi con i nerazzurri restano rinviati a fine stagione e subordinati ad alcune operazioni in uscita di Marotta. Quando alla Premier i club più interessati all'argentino sarebbero invece Chelsea, Arsenal e Tottenham. Ma anche qui non si può parlare di vere trattative. Il futuro di Dybala è ancora tutto da decidere.