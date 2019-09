Prima di Lampard, il Chelsea aveva provato a convincere un'altra leggenda ad accettare il ruolo di allenatore: Didier Drogba. Niente da fare però per l'ex attaccante, le cui ambizioni puntano in direzione diversa: "Sono un leader, la mia visione va al di là del ruolo di allenatore: un tecnico ha un impatto su un solo club, io voglio un impatto su un'intera nazione. Voglio che si torni a pensare al calcio con una visione di ampio respiro nazionale. I mezzi e il potenziale per sviluppare questa idea ci sono. In Costa d'Avorio ci sono molte persone competenti che possono accompagnarmi in questo progetto". L'obiettivo è dunque quello di candidarsi alla presidenza della Federcalcio ivoriana​​​​​​​.