Patrick Dorgu è in procinto di salutare il Lecce per accasarsi al Manchester United. Il pressing dei Red Devils ha fatto effetto: i salentini hanno dato il loro ok alla cessione dell'esterno per una cifra pari a 30 milioni di euro più 7,5 di bonus. In questi minuti si stanno sistemando gli ultimi dettagli di una operazione destinata ad andare in porto.