Dopo Lewandowski, Kane: il Barça teneta l'inglese ma il Bayern fa muro

29 Giu 2026 - 19:23
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Il Barça fa sul serio per Harry Kane. L'attaccante inglese è finito nel mirino dei blaugrana dopo l'addio di Robert Lewandowski in direzione Chicago. Secondo quanto riporta il The Athletic, gli agenti del bomber del Bayern sono stati contattati da alcuni rappresentanti del club spagnolo per capire la fattibilità dell'operazione. Un affare che ricorda molto l'approdo in Catalogna di Rober Lewandowski: il centravanti polacco aveva lasciato la Baviera a 32 anni per una cifra vicina ai 45 milioni. La stessa età di oggi del capitano dell'Inghilterra. Kane però, probabilmente, firmerà un nuovo contratto con il Bayern Monaco.  Il trentaduenne, autore di 61 gol e sette assist in 51 presenze in tutte le competizioni durante la stagione 2025-26, vedrà scadere il suo contratto nell'estate del 2027. Quest'estate Kane aveva la possibilità di attivare una clausola rescissoria presente nel suo contratto, ma avrebbe dovuto informare il Bayern della sua decisione a gennaio, cosa che ha scelto di non fare.

Nella loro richiesta, il Barcellona ha espresso interesse per Kane e ha cercato di comprendere la sua situazione, sebbene i suoi rappresentanti abbiano chiarito che il suo futuro non sarebbe stato discusso prima della fine dei Mondiali. L'attaccante è passato al Bayern Monaco dal Tottenham nell'agosto del 2023 con un accordo del valore di oltre 100 milioni di euro, dopo aver trascorso 19 anni con la squadra del nord di Londra, dove è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi con 280 gol. Da allora ha segnato 146 gol per il Bayern, diventando il settimo miglior marcatore nella storia del club dopo sole tre stagioni, e ha vinto il campionato in due di queste annate. A novembre Kane aveva affermato che "molto improbabile" avrebbe lasciato la Bundesliga al termine della stagione. A gennaio, Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco responsabile per lo sport, aveva dichiarato che erano in corso trattative con Kane per un nuovo contratto. Quest'estate l'inglese aveva la possibilità di attivare una clausola rescissoria presente nel suo contratto, ma avrebbe dovuto informare il Bayern della sua decisione a gennaio, cosa che ha scelto di non fare.

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