Dopo Huijsen, il Bournemouth guarda ancora in Serie A: occhi su Tiago Gabriel

Il Bournemouth potrebbe tornare a fare spese in Serie A. Il club inglese, il cui direttore sportivo è l'ex Roma Tiago Pinto, guarda sempre con attenzione ai talenti del nostro campionato. Così era accaduto con Dena Huijsen: prelaveto dalla Juventus per 20 milioni di euro circa e rivenduto nel giro di un anno al Real Madrid per oltre 60. Il nuovo nome che le Cherries stanno studiano dal campionato italiano è Tiago Gabriel. Il centrale portoghese, classe 2004, al primo anno in Italia è reduce da una stagione da protagonista a Lecce. Il Bournemouth lo osserva da vicino e presto potrebbe muoversi concretamente per portarlo in Inghilterra.