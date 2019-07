La ct della nazionale statunitense di calcio femminile, Jill Ellis, a neanche un mese dalla vittoria del Mondiale, ha annunciato che lascerà a breve il suo incarico. "Ho sempre creduto nei cambiamenti e penso che per me sia questo il momento giusto per dimettermi, lasciando un team in grado di rimanere ai vertici calcio femminile", dichiara sul sito della federazione Usa. In carica dal 2014, 52 anni, la ct ha vinto due Mondiali consecutivi, nel 2015 in Canada e poche settimane fa in Francia.