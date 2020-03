Donnarumma: "Io tifoso del Milan, darò tutto per questa maglia"

Forse sarà un'estate calda per Gigio Donnarumma. Probabilmente il suo rinnovo di contratto che scade nel 2021 sarà uno dei temi più ricorrenti dei prossimi mesi. Di certo l'interesse dei grandi club, Juve in primis, è acclarato. Ma altrettanto sicuro è l'amore del portiere rossonero per il suo Milan: "I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui - ha dichiarato ancora una volta Gigio - sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia".