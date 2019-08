In giornata si è diffuso un dettaglio importante nella trattativa che il Bologna sta mandando avanti per Nicolas Dominguez. Stando a quanto raccolto da Viaemilianews.com il centrocampista argentino sarebbe effettivamente in possesso del passaporto italiano. Questo ovviamente cambia tutto sul mercato: l’arrivo del giocatore è subordinato dunque solamente alla trattativa tra Bologna e Velez, senza ragionamenti accessori riguardanti gli slot da extracomunitario in rosa