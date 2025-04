Dal Belgio ne sono sicuri: la Juventus avrebbe inviato alcuni emissari a seguire la partita di campionato fra Club Bruges e Genk per osservare un giovane talento greco. Secondo quanto riportato dal sito HLN.be i bianconeri avrebbero mandato alcuni dirigenti per seguire da vicino Konstantinos Karetsas, centrocampista offensivo greco classe 2007 in grado di realizzare in stagione già tre gol e quattro assist. Sull'ellenico ci sarebbero però anche il Bayern Monaco e il Manchester City.