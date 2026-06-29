Diomandé-PSG, il Lipsia chiude la porta: "Resta con noi"

Il classe 2006 si sta mettendo in mostra al Mondiale con la Costa d'Avorio. I francesi sarebbero pronti a offrire 130 milioni

29 Giu 2026 - 19:22
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Tra i nomi caldi del calciomercato europeo c'è quello di Yan Diomandé. L'ala sinistra del Lipsia è contesa in particolare da Liverpool e Paris Saint-Germain, con i parigini che sono la destinazione più gradita al classe 2006, ora impegnato al Mondiale con la Costa d'Avorio. Come riportato da RMC Sport, i campioni d'Europa e di Francia sono pronti a offrire 130 milioni di euro per assicurarsi il talentuoso esterno offensivo (i Reds si sono fermati a 100). Nonostante l'ottimismo in casa PSG e la volontà del giocatore di unirsi al club, il Lipsia non sembra intenzionato a privarsi del proprio gioiellino in questa sessione di mercato. Parola del direttore sportivo Marcel Schafer, che alla Bild ha espresso la posizione della società tedesca in modo chiaro: "Yan Diomandé giocherà per il Lipsia anche il prossimo anno. E su questo non transigeremo. Conosciamo il suo valore. Certo, se Yan continuerà su questa strada, arriverà il momento di permettergli di fare il passo successivo, ma non quest'anno".  Schafer ha poi chiarito i termini del contratto che lega l'ivoriano al Lipsia: "Se non riusciamo a trovare una soluzione, pazienza, ma ha ancora quattro anni di contratto. Quindi ripeto: Yan Diomandé rimarrà un giocatore del Lipsia".

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