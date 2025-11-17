Difensore cercasi: Juve e Inter si sfidano per Muharemovic e Tiago Gabriel

Non solo sul campo, il Derby d'Italia è anche sul mercato. La Juventus, infatti, avrebbe messo nel mirino su due giovani difensori centrali del nostro campionato: Tarik Muharemovic (Sassuolo) e Tiago Gabriel (Lecce). I due profili sono già da tempo oggetto di interesse anche dell'Inter: i nerazzurri, però, devono stare attenti ai bianconeri soprattutto per quanto riguarda il giocatore neroverde. La Juve, infatti, ha il 50% della futura rivendita e potrebbe quindi acquistarlo a metà prezzo rispetto alle altre pretendenti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, un intermediario avrebbe anche proposto alla Vecchia Signora Alex Disasi del Chelsea.