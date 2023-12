Decreto crescita, l'Assocalciatori festeggia: "Penalizzava l'intero movimento"

© ipp

Mentre la Lega di Serie A ha commentato con amarezza lo stop del governo al Decreto crescita anche per il mondo del pallone, l'Assocalciatori non ha nascosto la sua soddisfazione. "Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dell'abrogazione, anche per gli sportivi, della norma sugli impatriati contenuta nel Decreto crescita, previsione che penalizzava l'intero movimento calcistico nazionale", ha detto il presidente Umberto Calcagno.