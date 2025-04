De Zerbi: "Nessun contatto con il Milan, sto bene a Marsiglia"

"Il Milan? Ho detto con forza che non è vero. Non ho parlato con nessuno e non parlo con nessuno". Così l'allenatore dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi replica, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tolosa, alle voci su un suo possibile approdo in rossonero la prossima stagione. "Ognuno è libero di dire quello che vuole. Nessuno mi ha chiamato, nessuna squadra. Come ho sempre fatto, non parlo né flirto con nessuna squadra. La mia intenzione è di restare qui per molti anni. I matrimoni si fanno a due, vedremo come finirà la stagione", ha aggiunto l'ex tecnico del Sassuolo. "Sono molto contento di essere l'allenatore del Marsiglia perché adoro le polemiche", ha poi dichiarato ironicamente De Zerbi.