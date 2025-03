De Rossi: "Presto tornerò ad allenare"

"Spero di non essere libero per fare il mister a breve, anzi secondo me non sarò libero per fare l'allenatore alla Pigneto Team quindi mi dispiace ma devo declinare l'invito. Magari più avanti, mi cacciano abbastanza presto, quindi potrei tornare a disposizione sul mercato". Daniele De Rossi, al campo dell'Ostiamare per fare il punto dei lavori di ristrutturazione, parla del suo futuro rispondendo ad una domanda ironica di un giornalista che lo invitava a fare l'allenatore presso una società dilettantistica di un quartiere di Roma. Nella risposta ironica però, l'ex campione del mondo ha dato una notizia sul suo futuro che sicuramente sarà da mister in una nuova squadra dopo l'esperienza con la Roma. "Il mio lavoro è un altro, la mia passione gigante è quella di allenare - ha aggiunto - e un allenatore, l'ho già fatto anche se per poco, non ha tempo di pensare a due squadre assolutamente. Questo è è stato il momento migliore per tirare su tutta questa questa bella storia e in futuro so che non sarò capace di farlo, non avrò tempo perché quel lavoro lì ti leva ancora più energie del lavoro da proprietario".