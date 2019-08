La Fiorentina stringe i tempi per Rodrigo De Paul. Stando a TMW, il club viola sarebbe infatti a un passo dall'accordo con l'Udinese sulla base di 25 mln di euro più 5 di bonus. Nell'operazione, inoltre, potrebbe essere inserito anche Giovanni Simeone o Marco Benassi (nel caso dovesse partire Fofana) come contropartita tecnica per abbassare la quota cash da versare ai friulani.